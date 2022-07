Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deschamps à l'origine du transfert de Mandanda ?

Publié le 6 juillet 2022 à 13h30 par Dan Marciano

Comme l'ont confié des membres du club marseillais, Steve Mandanda devrait s'engager avec Rennes dans les prochaines heures. Le gardien a pris la décision de quitter l'OM afin de retrouver du temps de jeu. Il espère, ainsi, retrouver le maillot de l'équipe de France. Sélectionneur, Didier Deschamps aurait longuement discuté avec le portier pour lui annoncer que la porte restait ouverte à l'approche de la Coupe du monde.

Il n'était pas question pour Steve Mandanda de revivre une saison comme la précédente. Agé de 37 ans, le portier a vu Pau Lopez prendre le dessus sur lui et s'installer dans les cages phocéennes. Malgré son expérience, le portier n'a pas réussi à inverser la tendance lors de cette fin de saison. Ses dirigeants lui ont annoncé qu'il devrait occuper un rôle de doublure la saison prochaine. « Dans les derniers jours, on a beaucoup discuté avec lui sur sa position dans le club. On a parlé, on a dit que le modèle de gardien sera le même que l'année dernière, avec une concurrence entre deux bons portiers. On a eu des conversations sincères » a déclaré Pablo Longoria ce mardi en conférence de presse. Malgré son amour pour l'OM, le gardien ne peut se contenter de quelques rencontres secondaires, surtout à l'approche de la Coupe du monde.

Deschamps l'aurait encouragé à quitter l'OM

Champion du monde en 2018, Steve Mandanda espère être du voyage au Qatar, malgré le retard pris sur Alphonse Areola. Selon les informations du Phocéen , le portier aurait discuté longuement avec Didier Deschamps de son rôle en équipe de France, mais aussi de la possibilité qu'il puisse intégrer le groupe. A sa grande surprise, les portes n'ont pas été fermées, bien au contraire. Le sélectionneur aurait été déçu d'Alphonse Areola lors du dernier rassemblement et pourrait faire appel à Mandanda, seulement si ce dernier parvient à retrouver du temps de jeu dans un grand championnat. Ainsi, Deschamps l'aurait encouragé à quitter l'OM cet été afin de se laisser une chance.

Mercato - OM : Le club lâche une grande annonce, l'avenir de Mandanda est scellé https://t.co/lypo92YB1A pic.twitter.com/wAjDOV20cD — le10sport (@le10sport) July 6, 2022

Rennes a pris le dessus sur Nice

Comme annoncé par le10Sport.com, l'OGC Nice tenait la corde dans ce dossier. Le club azuréen était proche de boucler son arrivée et avait même prévu de lui attribuer le numéro 16. Mais la tendance s'est totalement inversée. En raison des départs de Christophe Galtier et de Julien Fournier, l'équipe dirigée par INEOS n'a pu trouver un accord total avec Mandanda. Intéressé depuis plusieurs mois, Rennes s'est manifesté, ces dernières heures, et semble sur le point de rafler la mise.

Son transfert en Bretagne serait imminent