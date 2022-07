Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Dembélé, Cristiano Ronaldo... Le Barça prévient tout le monde

Publié le 7 juillet 2022 à 4h00 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse à l'occasion de la présentation de Franck Kessié, qui s'est engagé libre avec le FC Barcelone, Joan Laporta a évoqué plusieurs très gros dossiers du mercato comme l'intérêt éventuel pour Cristiano Ronaldo, et surtout la situation problématique d'Ousmane Dembélé, officiellement sans contrat.

Le mercato du FC Barcelone est lancé ! En effet, le club blaugrana vient d'officialiser les signatures de Franck Kessié et d'Andreas Christensen qui débarquent tous les deux libres en provenance respectivement de l'AC Milan et de Chelsea. C'est malgré tout loin d'être terminé puisque le feuilleton Robert Lewandowski bat son plein tandis qu'une folle rumeur a circulé concernant l'éventuel transfert de Cristiano Ronaldo, qui souhaite quitter Manchester United. Un dossier évoqué par Joan Laporta.

Laporta laisse planer le doute pour Ronaldo...

Présent en conférence de presse à l'occasion de la présentation officielle de Franck Kessié, le président du Barça a ainsi laissé planer le doute concernant la piste menant à Cristiano Ronaldo. « J'ai eu un diner lundi avec Jorge Mendes et nous avons parlé du marché en général. Cristiano Ronaldo ? Je ne vais pas parler des joueurs qui ont été mentionnés pendant la réunion, mais il est toujours intéressant de connaitre la situation de certains noms du marché », lance Joan Laporta qui a également été interrogé sur la situation d'Ousmane Dembélé.

... et prévient Dembélé

Et pour cause, le contrat d'Ousmane Dembélé a officiellement pris fin le 30 juin et le flou règne dans ce dossier. Joan Laporta met ainsi la pression sur l'ailier français. « Nous avons une bonne relation avec le joueur et il y a une communication avec les agents. S'il accepte les conditions que nous avons présentées, il continuera, sinon, il ne le fera pas. Il n'y a pas de date pour (Ousmane) Dembélé, le joueur a répondu. S'il n'accepte pas notre proposition, il ne pourra pas rester. S'il ne l'accepte pas, il n'y a rien à faire », assure le président du Barça avant d'en rajouter une couche.

«Nous devons réajuster les salaires»