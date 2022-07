Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier reçoit déjà une reponse pour Neymar

Publié le 7 juillet 2022 à 3h00 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse à l'occasion de sa présentation officielle en tant qu'entraîneur du PSG, Christophe Galtier a notamment été interrogé sur la situation de Neymar, régulièrement annoncé sur le départ. Et le technicien français s'est montré catégorique. Un message très clair.

Nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier n'a pas échappé à une question sur la situation de Neymar. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi a récemment laissé entendre que le numéro 10 brésilien n'était plus intouchable à Paris. Néanmoins, le nouveau coach parisien semble compter sur Neymar. « Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir un joueur comme lui dans son équipe ? J'ai une idée très précise sur ce que j'attendrai de Neymar », assurait Galtier en conférence de presse. Un message très clair comme l'analyse le journaliste de L'EQUIPE Etienne Moatti.

Transferts - PSG : Interpellé par Galtier, Neymar a tranché pour son avenir https://t.co/nR7GgEuiJh pic.twitter.com/788vJdWwuT — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 5, 2022

«Je pense que les choses sont extrêmement claires»

« Oui ce sont des phrases très fortes qui ont été dites par Christophe Galtier. On pensait tous que Neymar était sur le départ, que le PSG serait beaucoup plus fort sans Neymar et qu’il fallait lui trouver une porte de sortie pour pouvoir faire jouer Mbappé dans toute sa splendeur. Non, là je pense que les choses sont extrêmement claires », assure-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.

«Neymar a sa place au PSG»