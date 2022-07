Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier annonce déjà du lourd à Paris

Publié le 7 juillet 2022 à 2h00 par Arthur Montagne

C'était attendu depuis de longues semaines, c'est officiel depuis mardi. Christophe Galtier succède en effet à Mauricio Pochettino sur le banc du PSG où il s'est engagé jusqu'en 2024. Et l'ancien entraîneur de l'OGC Nice ne manque pas d'ambition pour son projet à Paris.

C'est enfin officiel, Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du PSG. Le technicien français s'est engagé avec le club de la capitale jusqu'en juin 2024 et il semble déjà avoir une idée bien précise du plan qu'il souhaite mettre en place avec son groupe. Après avoir annoncé la couleur en conférence de presse, Christophe Galtier a également accordé une interview au site officiel du PSG pour affirmer ses intentions.

Galtier prévient ses joueurs

« Ce n’est peut-être pas me stade où il y a le plus d’ambiance, mais c'est un des stades qui vous marque le plus, de par sa beauté et son nom, le Parc des Princes. Est-ce que sur le terrain, on a des princes ? J'espère qu'on aura avant tout des joueurs de très haut niveau totalement investis derrière le projet qui a été redéfini par la direction. Il doit y avoir une obsession de la part de mes joueurs d'être vraiment un esprit collectif, une équipe, un groupe, pour que l'équipe soit encore plus forte avec les individualités dont on dispose », assure-t-il dans un premier temps avant de répondre aux sceptiques.

Les critiques ? Galtier comprend

En effet, Christophe Galtier comprend les critiques, mais se dit prêt à relever ce défi : « Je peux évidemment comprendre que certains soient sceptiques. J'ai découvert cette compétition en tant qu’adjoint, puis à Lille avec un parcours très difficile à l'époque. Mais j'ai beaucoup appris. Je vais avoir à ma disposition des joueurs de classe mondiale, et tout le monde sera focalisé. Soyons d'abord très bons, agréables à voir jouer dans notre championnat. Après, il y aura la Champions League ».

