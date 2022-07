Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A peine viré, Pochettino pourrait déjà rebondir

Publié le 7 juillet 2022 à 0h00 par Arthur Montagne

C'est désormais officiel, Mauricio Pochettino n'est plus l'entraîneur du PSG où il a été remplacé par Christophe Galtier seulement un an et demi après son arrivée. Malgré tout, le technicien argentin espère déjà rebondir et semble avoir une préférence pour son avenir.

Comme attendu depuis plusieurs semaines, Mauricio Pochettino n'est plus l'entraîneur du PSG comme l'a officialisé le club de la capitale par le biais d'un communiqué : « Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino (...) Le club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir . » La page est donc définitivement tournée.

Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino. Le Club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2022

Les adieux de Pochettino

Et sur les réseaux sociaux, Mauricio Pochettino a fait ses adieux au PSG : « Je veux souhaiter à tout le monde au PSG le meilleur pour l'avenir, aux propriétaires, à la direction, aux joueurs, au staff et aux supporters. Je veux dire merci à Nasser (Al-Khelaïfi) de m'avoir donné l'opportunité de faire à nouveau partie de la famille du PSG. Nous avons partagé quelques moments extraordinaires et de belles victoires tous ensemble et, en tant que staff, chaque expérience est une leçon qui te permet de progresser pour l'avenir. Nous sommes fiers de partir sur un titre de champion de France pour un club qui a tellement signifié pour ma famille et moi, en tant que joueur, capitaine et entraîneur. À bientôt. Mauricio ».

Vers un retour en Premier League ?