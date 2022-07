Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une destination surprenante se précise pour Icardi

Publié le 6 juillet 2022 à 17h10 par Ewen Robin

Avec un contrat arrivant à terme en 2024 avec le PSG, Mauro Icardi, buteur de 29 ans, a vécu une nouvelle saison compliquée en Ligue 1. Alors que le joueur a été catégorisé comme indésirable et se voit pousser vers la sortie, l’Argentin pourrait rebondir au sein d’un club fraîchement promu en Série A…

Ça bouge au PSG ! Désireux de tourner la page d’une histoire marquée par des désillusions successives en Ligue des Champions, le club de la capitale souhaite changer le visage de son équipe. Ainsi, le PSG a fait appel à Luis Campos, en tant que conseiller football, et à Christophe Galtier, qui prend la place de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Au niveau de l'effectif, beaucoup de joueurs sont considérés comme indésirables et sont amenés à quitter le club dès cet été. C’est notamment le cas de Mauro Icardi, qui aurait une touche en Italie.

Un retour en Série A

Au terme de trois saisons catastrophiques avec le PSG, l’attaquant argentin est prié d’aller voir ailleurs. Icardi pourrait donc retrouver un championnat où il a évolué pendant huit ans : la Série A. En effet, un club fraîchement promu pousserait pour recruter le joueur de 29 ans.

Des négociations avec l'agent du joueur

Selon les informations de Nicolo Schira, des pourparlers seraient en cours entre le club de Monza et Wanda Nara (agent en femme du joueur), dans le cadre d’un potentiel transfert de Mauro Icardi. Silvio Berlusconi (propriétaire du club) et Adriano Galliani (président) rêveraient de l’attaquant argentin et tenteraient de faire de lui le joueur central de leur futur projet sportif. Le PSG serait d’accord pour que l'attaquant quitte le club sous forme de prêt. Affaire à suivre.