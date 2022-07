Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A peine arrivé, Galtier annonce déjà la couleur

Publié le 6 juillet 2022 à 11h30 par Baptiste Lefilliatre

Tout juste nommé nouvel entraineur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a accordé sa première interview aux réseaux sociaux du club de la capitale. Le technicien français a fait part de sa fierté d’entrainer les champions de France en titre, tout en affichant ses ambitions et ses objectifs.

Après de plusieurs longues semaines de négociations, le dénouement est enfin arrivé : Christophe Galtier est le nouvel entraineur du Paris Saint Germain. Il succède à Mauricio Pochettino, et a signé un contrat de deux ans. Une nouvelle aventure qui réjouit le technicien français : « Quand on devient l’entraîneur du Paris Saint-Germain, on devient l’entraîneur d'un des plus grands clubs au monde. Il peut évidemment y avoir beaucoup de pression, mais ce n'est pas comme ça que je le ressens. J’étais évidemment fier et même un peu ému quand je suis arrivé au Parc des Princes, parce que je sais que beaucoup d'entraîneurs auraient aimé être à ma place » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le site internet du club, avant d’ajouter : « Après, il y a le poids des responsabilités. On a une obligation de résultats, de résultats en termes de victoires évidemment, mais aussi en termes de qualité de jeu et en termes d'image » .

Mercato - PSG : Christophe Galtier est-il l’entraîneur idéal pour le PSG ? https://t.co/UJfw93IhC4 pic.twitter.com/5jCUFUVE4R — le10sport (@le10sport) July 6, 2022

Galtier avertit ses joueurs

Invité à donner son avis sur le Parc des Princes, celui qui est surnommé Galette a livré une réponse étonnante : « Ce n’est peut-être pas me stade où il y a le plus d’ambiance, mais c'est un des stades qui vous marque le plus, de par sa beauté et son nom, le Parc des Princes » avant de lancer un message à ses nouveaux joueurs : « Est-ce que sur le terrain, on a des princes ? J'espère qu'on aura avant tout des joueurs de très haut niveau totalement investis derrière le projet qui a été redéfini par la direction. Il doit y avoir une obsession de la part de mes joueurs d'être vraiment un esprit collectif, une équipe, un groupe, pour que l'équipe soit encore plus forte avec les individualités dont on dispose » .

Un coach pas taillé pour l’Europe ?

Autre sujet incontournable à laquelle l’ancien coach de l’OGC Nice n’a pas échappé : sa très faible expérience en Ligue des Champions, qui lui a valu de nombreuses critiques. L’entraineur de 55 ans a reconnu comprendre ces remarques, tout en tenant à rassurer les supporters perplexes : « Je peux évidemment comprendre que certains soient sceptiques. J'ai découvert cette compétition en tant qu’adjoint, puis à Lille avec un parcours très difficile à l'époque. Mais j'ai beaucoup appris. Je vais avoir à ma disposition des joueurs de classe mondiale, et tout le monde sera focalisé. Soyons d'abord très bons, agréables à voir jouer dans notre championnat. Après, il y aura la Champions League » .

Une révolution tactique à venir ?