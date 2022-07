Foot - PSG

PSG : Galtier envoie déjà un message fort aux cracks du PSG

Publié le 5 juillet 2022 à 22h10 par Pierrick Levallet

C’est officiel, Mauricio Pochettino n’est plus l’entraîneur du PSG. L’Argentin a été remplacé par Christophe Galtier, qui sera donc aux commandes de l’effectif parisien dès la saison prochaine. D’ailleurs, le nouveau technicien du PSG entend bien donner une chance à certains jeunes du centre de formation afin qu’ils essayent de s’imposer dans le club de la capitale.

C’était annoncé depuis quelques temps déjà, c’est désormais officiel. Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine. L’Argentin a été démis de ses fonctions et remplacé par Christophe Galtier. Le nouveau technicien du club de la capitale a d’ailleurs donné sa première conférence de presse sous ses nouvelles couleurs ce mardi. Il s'est également confié aux médias du club de la capitale et Christophe Galtier a affirmé que les jeunes auront leur chance la saison prochaine puisqu’il compterait miser sur le centre de formation du PSG.

« On connaît tous la qualité de la formation à Paris »

« Mon staff et moi serons très présents et nous aurons un regard très important sur la formation et la préformation du Paris-Saint-Germain. Je sais de quoi je parle : à Lille, on a été champion avec des joueurs formés au Paris Saint-Germain. On connaît tous la qualité de la formation à Paris. On connaît tous, en France et en Europe, la capacité à pouvoir trouver et faire éclore des jeunes talents de la région. À mon sens, beaucoup trop sont partis trop tôt. Nous avons l’idée, et on va essayer dans les semaines à venir de mettre en place un groupe élite pour que je puisse voir rapidement, observer et intégrer les jeunes talents du Centre de Formation. On aura une relation très forte avec ses responsables pour dégager un groupe élite, avec des joueurs qui viendront s'intégrer à l'effectif », a affirmé Christophe Galtier sur le site officiel du PSG.

« Il faudra réduire l'effectif »