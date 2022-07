Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Christophe Galtier est validé en Ligue 1

Publié le 1 juillet 2022 à 21h00 par Ewen Robin mis à jour le 1 juillet 2022 à 21h02

Alors que Mauricio Pochettino a été prié de plier bagages, Christophe Galtier va débarquer aux commandes du PSG. Passé par l’ASSE, Nice et Lille, où il avait notamment remporté la Ligue 1, le technicien français est célèbre au sein de championnat. Son arrivée au PSG suscite d'ailleurs déjà de nombreuses réactions, notamment de la part de ses homologues français.

Paris continue à opérer ses changements en interne. Alors que le PSG comptait se séparer de Mauricio Pochettino, les négociations ont pris du temps. Cependant, le départ du technicien argentin est désormais bouclé et un nouvel entraîneur arrive sur le banc du club de la capitale.

«Je trouve cela bien qu'on donne sa chance à un entraîneur français»

Reconnu pour avoir entraîné durant 13 ans en Ligue 1 (ASSE, LOSC et Nice), Christophe Galtier va récupérer le poste laissé vacant par Mauricio Pochettino. En effet tout serait réglé entre le PSG et le Français, et son transfert devrait être officialisé très prochainement. Présent jeudi au Camp des Loges, Christophe Galtier aurait déjà eu l’occasion de s’entretenir avec Luis Campos au sujet de la saison prochaine. Et son arrivée à Paris fait énormément réagir ces derniers temps, et notamment du côté de la Ligue 1.

«J'espère qu'il fera une bonne saison»