PSG : Donnarumma, Messi… Galtier prépare sa révolution

Publié le 30 juin 2022 à 23h30 par Ewen Robin

Alors que l’officialisation de son arrivée en tant que nouveau coach du PSG ne devrait plus tarder, Christophe Galtier s’est rendu au Camp des Loges, ce jeudi. Le technicien français s’est donc entretenu avec Luis Campos afin de définir les contours de sa future équipe. Ainsi, plusieurs joueurs seraient déjà assurés d’obtenir une place de titulaire indiscutable.

Christophe Galtier va s’engager avec le PSG ! Alors que le club parisien a négocié sa rupture avec Mauricio Pochettino, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice, est arrivé au Camp des Loges dans la matinée. Une présence qui indique donc que tout devrait s’accélérer dans les prochaines heures. Un contrat de deux ans est déjà sur la table, il ne manque qu’à attendre l’officialisation, qui va intervenir dans les prochains jours. Galtier pourrait donc diriger la première séance d’entraînement de l'équipe prévue ce lundi 4 juillet à Paris. La fin du feuilleton est proche et le technicien français aurait d’ores et déjà pris de grosses décisions concernant sa future équipe.

Donnarumma préféré à Navas

Selon les informations du Parisien , Gianluigi Donnarumma est assuré d'obtenir le poste de gardien titulaire sous les ordres de Christophe Galtier. Malgré une forte concurrence avec Keylor Navas, l’Italien devrait occuper une place de titulaire indiscutable au sein du club parisien. Après une alternance mise en place par l’entraîneur Mauricio Pochettino la saison passée, la cohabitation ne devrait pas avoir lieu sous l’ère Galtier. Un coup dur pour le gardien costaricien qui avait confié son envie de rester il y a quelques semaines : « Dans mon club, j'ai un contrat de deux ans et ça veut tout dire. Nous devons continuer à travailler. Nous verrons ce qui se passera dans le futur, je pense que c'est difficile. J'ai toujours été un combattant et j'aime les défis. J'ai deux ans de contrat, je pense à l'équipe nationale et à continuer à Paris, je ne vois pas d'autres options. Dans aucune équipe, on ne peut vous garantir une place de titulaire. Quand on sait qu'on peut commencer chaque match, c'est normal qu'on n'aime pas vivre une situation comme celle qu'on a eue cette année. »

Cinq autres joueurs intouchables

Comme nous le rapporte Le Parisien , cinq autres joueurs du PSG auraient également des places de titulaires indiscutables aux yeux de Christophe Galtier. Il s’agirait ainsi d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Marco Verratti, Leo Messi et Kylian Mbappé. Presnel Kimpembe, et Neymar, récemment cités comme incertains du côté du club de la capitale, ne figurent donc pas encore sur la liste des titulaires du technicien français.

