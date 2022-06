Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Pochettino, c'est enfin terminé !

Publié le 30 juin 2022 à 15h30 par Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023, Mauricio Pochettino est sur le point de quitter le PSG de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Après de longues négociations pour une résiliation de bail à l'amiable, le coach argentin et le club parisien auraient enfin trouvé un accord. Ainsi, le départ de Mauricio Pochettino devrait être communiqué ce jeudi.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino n'ira pas jusqu'au bout de son bail à Paris. Décrié depuis de longues semaines, l'entraineur argentin sera remplacé par le technicien français Christophe Galtier. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG n'a pas réussi à convaincre l'ex-coach du Real Madrid Zinedine Zidane. Ainsi, pour assurer la continuité de Mauricio Pochettino, le club de la capitale a choisi de se jeter sur Christophe Galtier, qui devrait signer son contrat de deux ans avec le PSG dans les heures qui arrivent.

Mercato - PSG : Christophe Galtier est enfin arrivé à Paris https://t.co/J8vfDelkMI pic.twitter.com/qd3XQEbI5t — le10sport (@le10sport) June 30, 2022

Christophe Galtier va signer au PSG dans les prochaines heures

Selon les informations de L'Equipe , Christophe Galtier était au Camp des Loges ce jeudi matin pour découvrir les installations de son futur club. Et alors que le PSG aurait décidé de lui faire confiance en tant que coach, l'ex-entraineur de l'OGC Nice devrait signer son contrat de deux saisons dans les prochaines heures. D'ailleurs, Christophe Galtier serait d'ores et déjà assuré de diriger le premier entrainement de la saison du PSG ce lundi. Mais qu'en est-il de Mauricio Pochettino ?

Mauricio Pochettino a trouvé un accord avec le PSG pour rompre son contrat

D'après les indiscrétions du Parisien , le clan Pochettino et la direction du PSG auraient enfin trouvé un accord pour une résiliation à l'amiable. Ainsi, le club de la capitale aurait prévu d'annoncer le départ de Mauricio Pochettino via un communiqué ce jeudi. Une information confirmée par RMC Sport dans la foulée.

Le départ de Mauricio Pochettino annoncé ce jeudi ?