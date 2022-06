Foot - Mercato

Mercato : Mourinho, Blanc… Virés, ces entraîneurs ont touché le jackpot avant Pochettino

Publié le 30 juin 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

D’ici peu, le PSG va se séparer de Mauricio Pochettino. Actuellement, les deux parties sont en train de négocier, notamment pour régler le montant des indemnités qui seront versées à l’Argentin. Ayant encore un an de contrat, Pochettino va être indemnité et recevoir un joli chèque. Et avant lui, d’autres entraîneurs ont touché le pactole quand ils ont été remerciés.

Après un an et demi en tant qu’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino s’apprête à être remercié. Alors que Christophe Galtier va venir le remplacer, rien n’a encore été officialisé à ce sujet. Et pour cause. En effet, toutes les modalités ne sont pas réglées pour le départ de Pochettino. Ça bloque notamment sur le montant des indemnités de départ. Du côté du PSG, on aimerait bien évidemment faire baisser l’addition, mais du côté de l’Argentin, on ne compterait faire aucun cadeau, attendant ainsi les 15M€ qu’il aurait dû recevoir pour sa dernière année de contrat. De quoi promettre un joli chèque à Mauricio Pochettino et d’autres sont passés par là avant lui.

Mercato - PSG : Le dossier Pochettino bloqué… pour 2M€ ? https://t.co/LpXrbGI8Xz pic.twitter.com/klOAieOYpP — le10sport (@le10sport) June 28, 2022

José Mourinho

Quand il s’agit d’évoquer le champion des indemnités de licenciement, les regards se tournent vers José Mourinho. Le Special One a touché un véritable pactole tout au long de sa carrière alors qu’il a été remercié à de nombreuses reprises, n’allant presque jamais au terme de ses contrats. Ainsi, en 2007, pour quitter Chelsea, Mourinho a reçu 21M€ de Roman Abramovitch. Le désormais ex-patron des Blues qui a d’ailleurs dû sortir le chéquier une deuxième fois en 2015 après une nouvelle expérience à Chelsea. Cette fois, le Portugais a obtenu 15M€. En 2013, lorsqu’il a été remercié par le Real Madrid, José Mourinho a empoché 10M€. En 2018, Manchester United a lâché 22M€ pour se séparer de l’entraîneur. Tottenham a lui réglé un chèque de 23M€ en 2021. Soit un total de 91M€ d’indemnités de licenciement.

Laurent Blanc

Alors que le PSG va devoir lâcher un gros chèque à Mauricio Pochettino, le club de la capitale l’a déjà fait il y a quelques années de cela pour Laurent Blanc. Après avoir prolongé quelques mois auparavant, le Cévenol a fini par être licencié en 2016. Alors que Blanc avait encore deux années de contrat, le PSG a donc dû payer le prix fort : 22M€.

Luiz Felipe Scolari

Chelsea est décidément habitué à lâcher une fortune pour se séparer de ses entraîneurs. Ainsi, juste après avoir lâché 21M€ pour virer José Mourinho en 2007, c’est Luiz Felipe Scolari qui a récupéré un chèque de la part des Londoniens. Le Brésilien sera resté moins d’un an sur le banc de Chelsea, ce qui lui a tout de même permis de récupérer 17M€ en 2009.

André Villas-Boas

Un autre Portugais, mais toujours à Chelsea. André Villas-Boas, passé par le banc de l’OM, ne resté que quelques mois sur le banc des Blues. L’aventure a ainsi viré à la catastrophe et le club londonien l’a alors remercié en mars 2012, lui qui avait été en juin 2011. Villas-Boas avait alors signé un contrat de 4 ans, obligeant alors Chelsea a payé le prix fort, soit 30M€.

Rafael Benitez

Alors que le Real Madrid avait lâché 10M€ pour José Mourinho, la Casa Blanca a dû payer encore plus cher pour se séparer de Rafael Benitez. En juin 2015, l’Espagnol vient remplacer Carlo Ancelotti, signant alors pour 3 ans. Finalement, Benitez ne sera resté en poste que jusqu’en janvier 2016 avant d’être remplacé par Zinedine Zidane. Et dans cette histoire, le technicien de 62 ans a récupéré 25M€.