Mercato - PSG : Après le départ de Pochettino, la presse espagnole dénonce une tromperie de Mbappé

Publié le 6 juillet 2022 à 10h45 par Amadou Diawara

Ce mardi, le PSG a officialisé le départ de Mauricio Pochettino, avant d'officialiser le transfert de Christophe Galtier. Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a tenu à envoyer un message fort au coach argentin. Toutefois, à en croire la presse espagnole, le numéro 7 du PSG n'appréciait pas vraiment Mauricio Pochettino.

Après la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG a lancé sa révolution. En effet, le club de la capitale a remercié son directeur sportif Leonardo et l'a remplacé par Luis Campos, qui endosse le rôle de conseiller football. De surcroit, le PSG a annoncé ce mardi le départ de Mauricio Pochettino et l'arrivée de Christophe Galtier pour prendre sa place sur le banc parisien.

«La photo de Mbappé avec Pochettino est une pièce de théâtre du Français»

Alors que Mauricio Pochettino n'est plus l'entraineur du PSG, Kylian Mbappé lui a fait passer un message sur les réseaux sociaux pour le remercier. « Merci beaucoup Monsieur » , a écrit le numéro 7 parisien sur une photo de son ancien coach et lui. Mais d'après El Chiringuito , ce post ne serait qu'un coup de communication de la part de Kylian Mbappé.

«Kylian Mbappé n'aime pas Mauricio Pochettino»