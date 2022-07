Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi Simons en rajoute une couche sur son départ

Publié le 6 juillet 2022 à 9h15 par Thomas Bourseau

Bien qu’il n’ait pas bénéficié d’un temps de jeu conséquent au PSG cette année, Xavi Simons a pu disputer quelques matchs lors de la deuxième partie de saison. Mais pas suffisamment pour inciter Simons à signer une prolongation de contrat et de continuer à évoluer autour des grandes stars du Paris Saint-Germain. Simons a vidé son sac après son départ.

Au cours d’une interview accordée à la version néerlandaise d’ ESPN, Xavi Simons s’est dit heureux de sa signature au PSV Eidhoven après que son contrat soit arrivé à expiration le 30 juin dernier au PSG. « Je me suis entraîné tous les jours avec des stars mondiales, mais jouer des matches est aussi important ». Son temps de jeu, Xavi Simons n’a clairement pas caché que ce fut la cause de son départ du PSG bien qu’il fut entouré de grandes stars du ballon rond.

Van Nistelrooy avait tout préparé pour l’arrivée de Simons

Lors de sa présentation au PSV Eindhoven où il signé jusqu’en juin 2027, Xavi Simons avait souligné l’importance de la présence de Ruud Van Nistelrooy, coach du club néerlandais, dans sa décision de rejoindre le PSV. « Gini a vraiment dit que c'est un grand club pour se développer. Il connaît également l'entraîneur et a expliqué comment il veut jouer au football. J'ai aimé la façon dont il parlait de lui » . Pour ESPN , le milieu de terrain de 19 ans est revenu sur ce sujet en évoquant une belle entente avec l’ancienne star du football néerlandais. « Nous avons une bonne connexion, c'est très important pour moi. Il a pu bien expliquer comment il veut travailler avec l'équipe et avec moi ».

Xavi Simons prévient Ruud Van Nistelrooy pour la saison prochaine