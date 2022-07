Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Christophe Galtier est-il l’entraîneur idéal pour le PSG ?

Publié le 6 juillet 2022 à 8h00 par La rédaction

Ça y est, le feuilleton de l’entraîneur a enfin pris fin au PSG ce mardi. Comme attendu depuis plusieurs semaines maintenant, Mauricio Pochettino a été remercié, après un an et demi sur le banc parisien, et c’est Christophe Galtier qui a été intronisé pour le remplacer au PSG. Le bon choix pour les champions de France ?

Une nouvelle ère débute au PSG. Suite au dernier échec face au Real Madrid en Ligue des Champions, le club de la capitale a décidé de repartir sur de nouvelles bases. Exit alors Leonardo, remplacé par Luis Campos à la tête du sportif, et Mauricio Pochettino. Ce mardi, l’Argentin a officiellement été remercié, comme annoncé depuis plusieurs semaines maintenant. Et alors que plusieurs noms d’entraîneurs ont circulé au PSG pour le remplacer à l’instar notamment de Zinedine Zidane, c’est Christophe Galtier qui a été nommé et présenté à la presse ce mardi par Nasser Al-Khelaïfi.

« Je suis ému. Je suis fier »

Présenté à la presse ce mardi, Christophe Galtier n’a d’ailleurs pas manqué d’évoquer sa fierté concernant son arrivée au PSG. « Je suis ému, oui. Je suis fier. Je suis arrivé il y a 45 minutes au Parc et c'est un symbole », a lâché Galtier.

Gagner et bien jouer pour Christophe Galtier