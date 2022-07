Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le Qatar a confié une mission XXL à Antero Henrique pour le PSG

Publié le 6 juillet 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau

Officieusement perçu comme étant le vendeur tant attendu par le PSG pour ce mercato estival, Antero Henrique aurait bien d’autres cordes à son arc. En plus d’être le directeur de la ligue qatarienne de football, le dirigeant portugais s’occupe des négociations et de la partie administrative des transferts. Et d’ailleurs, le Qatar lui aurait demandé de mener à bien un partenariat entre le PSG et Braga qui pourrait s’avérer très utile à l’avenir pour le Paris Saint-Germain avec certains de leurs jeunes voire d’indésirables.

Ancien directeur sportif du PSG jusqu’à son départ à l’été 2019 et le retour de Leonardo, Antero Henrique ne se serait jamais vraiment éloigné du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, le président Nasser Al-Khelaïfi en personne révélait il y a peu pour Le Parisien que le rôle d’Antero Henrique restait à définir. « Vous le saurez bientôt. Ce que je peux vous dire à propos de l’organigramme, c’est que nous allons définir précisément les fonctions ».

Henrique, plus qu’un simple vendeur à Paris

Selon Foot Mercato , le tandem Luis Campos - Antero Henrique fonctionnerait de la sorte : Campos gèrerait la partie prise de contact auprès des cibles importantes du PSG et s’assurerait d’instaurer un climat de confiance avec elles tout en leur vendant le projet sportif du PSG. Du côté d’Henrique, il s’agirait de mener les négociations avec les représentants des joueurs en question et les clubs au niveau des indemnités de transfert, tout en bouclant une dizaine de départs d’ici la fin de l’été. Ce serait l’objectif fixé par le PSG comme Le Parisien l’a une nouvelle fois souligné ce mercredi.

En plus des ventes et des négociations pour le mercato du PSG, Henrique pilote un partenariat avec Braga

D’après les informations divulguées par Le Parisien , Antero Henrique travaillerait depuis quelque temps sur un accord avec le SC Braga. La raison serait simple et pourrait s’avérer devenir un véritable coup de pouce sportif pour le PSG. En plus du KAS Eupen, qui fait partie du groupe PSG et figure comme étant un club satellite du Paris Saint-Germain, le club de la capitale aimerait en faire de même avec Braga. Le média affirme que bien que rien ne soit encore signé pour le moment, une telle opération serait bel et bien discutée et dans les tuyaux.

Une mission dictée par le Qatar qui souhaite grandir comme Manchester City