Mercato - PSG : Ce transfert de Luis Campos plombé par Antero Henrique ?

Publié le 6 juillet 2022 à 15h15 par Amadou Diawara

Alors que le PSG souhaite dégraisser son effectif cet été, Abdou Diallo serait plus que jamais sur la sellette. Conscient de sa situation à Paris, l'international sénégalais serait prêt à partir. Toutefois, Antero Henrique bloquerait son départ actuellement car il réclamerait un prix trop élevé pour son transfert.

Malgré sa capacité à évoluer à plusieurs postes - en défense centrale et en tant que latéral gauche - Abdou Diallo souffre de l'énorme concurrence au PSG. En effet, l'international sénégalais est derrière Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe dans la hiérarchie des défenseurs axiaux ; tandis que Nuno Mendes et Juan Bernat le devance dans le couloir.

Abdou Diallo est prêt à quitter le PSG

Dans cette optique, le PSG - qui compterait faire un grand ménage dans son effectif cet été - penserait à se débarrasser d'Abdou Diallo lors de ce mercato estival. Mais alors que l'ancien défenseur du Borussia Dortmund serait prêt à plier bagages, son départ serait freiné par Antero Henrique, responsable de l'opération dégraissage au PSG.

Antero Henrique trop gourmand pour le transfert d'Abdou Diallo ?