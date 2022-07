Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse tombe pour un transfert de Lionel Messi

Publié le 6 juillet 2022 à 15h45 par Dan Marciano

A en croire la presse espagnole, Lionel Messi aurait contacté Xavi pour discuter d'un possible retour au FC Barcelone cet été. Mais revenu plus tôt que prévu à Paris pour préparer la prochaine saison, l'international argentin n'aurait pas l'intention de quitter le PSG cet été. Le joueur compte bien aller au bout de son contrat et honorer ses engagements.

La saison réalisée par Lionel Messi n'a pas été à la hauteur des attentes. Arrivé avec le statut de star en provenance du FC Barcelone, l'international argentin a eu du mal à retrouver son niveau après plusieurs mois loin des terrains. Alors cette année, le joueur a voulu faire les choses différemment. Messi a écourté ses vacances pour retourner à Paris et participer au premier entraînement de Christophe Galtier au PSG.

Messi aurait proposé ses services au Barça

Messi semble concentré sur le prochain exercice avec le PSG. Mais à en croire la presse espagnole, le joueur aurait des envies de départ. Selon El Chiringuito , l a Pulga aurait contacté Xavi pour évoquer un retour au FC Barcelone. Messi attendrait un appel de Joan Laporta cet été. Une information démentie par un autre média.

Mercato - PSG : Le Barça vend la mèche pour le prochain club de Lionel Messi ? https://t.co/RpDaUw7OoZ pic.twitter.com/dcDOzZFd2q — le10sport (@le10sport) July 6, 2022

Aucun départ n'est prévu pour Messi cet été