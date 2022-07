Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur du Real Madrid attend un signe de Luis Campos

Publié le 6 juillet 2022 à 17h15 par Dan Marciano

Passé par l'OL et aujourd'hui au Real Madrid, Ferland Mendy espérerait rejoindre le PSG en cas de départ cet été, malgré la concurrence de Nuno Mendes à Paris. De son côté, le club espagnol ne serait pas opposé à ce transfert afin notamment de donner sa chance à Fran Garcia, mais aussi à Miguel Gutiérrez, deux jeunes latéraux gauches.

Ces derniers mois, le Real Madrid et le PSG se sont affrontés sur le terrain, mais aussi sur le marché des transferts. Pendant des mois, les deux équipes ont livré bataille dans le dossier Kylian Mbappé. Le club parisien est ressorti gagnant de ce duel. Et à en croire la presse espagnole, le PSG et le Real Madrid pourraient, une nouvelle fois, se rencontrer dans les prochaines semaines.

Ferland Mendy espérerait rejoindre le PSG

En effet, selon les informations d' OK Diario , un joueur du Real Madrid attendrait un appel du PSG. Ce joueur serait Ferland Mendy. Malgré la présence de Nuno Mendes à son poste, l'international français voudrait s'engager avec le club de la capitale, lui qui est né en région parisienne. Pour l'heure, Luis Campos n'aurait entamé aucun contact que ce soit avec le Real Madrid ou avec Mendy.

Le Real Madrid pas opposé à un transfert