Mercato : Cristiano Ronaldo au cœur d'une incroyable opération ?

Publié le 6 juillet 2022 à 16h00 par Baptiste Lefilliatre

Alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Manchester United, Cristiano Ronaldo souhaite quitter les Red Devils cet été, afin de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Si des rumeurs envoient l'international portugais au FC Barcelone, ce dernier pourrait se retrouver au cœur d'un échange avec Frenkie de Jong.

En août 2021, dans les ultimes jours du mercato estival, Cristiano Ronaldo effectuait son grand retour à Manchester United, dont il avait porté les couleurs entre 2003 et 2009, et où il avait véritablement explosé au plus haut niveau. Si les retrouvailles avaient tout pour être parfaites, elles se sont transformées en cauchemar, les Red Devils terminant à une laborieuse et décevante sixième place en Premier League, échouant ainsi à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

CR7 veut partir pour jouer la Ligue des Champions

Problème, Cristiano Ronaldo n'a qu'une obsession : la coupe aux grandes oreilles. A 37 ans, il veut avoir l'opportunité de jouer encore une fois la plus prestigieuse des compétitions de club, en quittant donc Manchester United. L'international portugais, dont le nom est annoncé dans le viseur du FC Barcelone, pourrait justement être au centre d'une improbable opération.

Un échange CR7 / De Jong ?