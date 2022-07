Foot - Mercato

Mercato : Barcelone, le club de la dernière chance pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 6 juillet 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Bien que Cristiano Ronaldo semble être bien parti pour changer de club une troisième fois en l’espace d’un an, le FC Barcelone ne serait que le dernier recours du Portugais qui est également annoncé du côté de Chelsea, du Bayern Munich et du PSG entre autres.

Le divorce entre Cristiano Ronaldo et Manchester United semblerait une nouvelle fois, après le premier en 2009, être consommé. Cependant, l’aventure n’aura duré cette fois-ci qu’un an si le départ de Ronaldo prenait bel et bien forme avant la clôture du mercato estival. Alors que son agent Jorge Mendes se serait entretenu à plusieurs reprises avec Todd Boehly, co-propriétaire de Chelsea, ces dernières semaines selon The Athletic , un autre club pour le moins surprenant aurait discuté d’une potentielle arrivée de Ronaldo cet été.

Une rencontre entre Jorge Mendes et Joan Laporta pour Cristiano Ronaldo

Et d’après AS , l’identité de ce club est le FC Barcelone. Au cours d’un dîner entre Jorge Mendes et Joan Laporta qui s’est déroulé dans la ville catalane, le président du FC Barcelone aurait discuté de bien des dossiers avec Mendes et notamment ceux de Bernardo Silva, pressenti pour succéder à Frenkie de Jong au Barça , ainsi que Ruben Neves et Rafael Leao. Néanmoins, le FC Barcelone ne serait qu’une option de dernier recours pour Cristiano Ronaldo, légende du Real Madrid.

Mercato : Une opération surréaliste est envisagée pour Cristiano Ronaldo https://t.co/IJKCgA3CXi pic.twitter.com/7FjwmXbN4o — le10sport (@le10sport) July 5, 2022

« Barcelone serait la dernière possibilité »