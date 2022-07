Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Real Madrid, Barcelone... La vérité est dévoilée pour Cristiano Ronaldo

Publié le 5 juillet 2022 à 13h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec Manchester United, Cristiano Ronaldo aimerait changer de club dès cet été. Alors que le Real Madrid ne voudrait pas de lui, CR7 pourrait rejoindre le FC Barcelone en dernier recours. Et alors qu'aucun club ne serait disposé à le recruter à l'heure actuelle, l'Atlético de Madrid serait également une destination plausible pour Cristiano Ronaldo.

De retour à Manchester United depuis le dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo aurait pris une décision fracassante quant à son avenir. Selon les dernières informations du Times , CR7 aurait demandé à sa direction de le laisser partir cet été en cas d'offre intéressante. Toutefois, peu de prétendants seraient capable d'assumer le transfert de Cristiano Ronaldo aujourd'hui, comme l'a indiqué le journaliste Nuno Luz.

« Cristiano (Ronaldo) n'est pas très heureux à Manchester United et veut partir, il veut trouver une solution. En football, lorsque vous n'êtes pas heureux dans un endroit, vous essayez de chercher une solution. Mais ça ne va pas être facile, parce qu'il n'est pas facile de trouver une place pour Cristiano Ronaldo. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont les conditions financières pour le signer » , a confié Nuno Luz lors d'un entretien accordé à Marca , avant de se montrer plus précis sur les potentielles futures destinations de Cristiano Ronaldo.

« Le Real Madrid n'en veut pas et Barcelone serait la dernière possibilité. Nous devons regarder les clubs avec lesquels (Jorge) Mendes a le plus de contacts et nous ne devons pas oublier l'Atlético de Madrid. S'il veut quitter Manchester United, le facteur économique ne doit pas être la chose la plus importante, mais la moins importante. C'est encore un peu tôt. Il s'entraîne ici à Lisbonne pour le moment, mais on verra ce qui se passera » , a ajouté Nuno Luz avant d'expliquer qu'à l'heure actuelle, Cristiano Ronaldo n'a aucune chance de quitter Manchester United.

