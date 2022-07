Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Enorme rebondissement pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 5 juillet 2022 à 10h00 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec Manchester United, Cristiano Ronaldo aimerait plier bagages dès cet été. Ainsi, CR7 aurait demandé à sa direction de le laisser partir en cas de bonne offre. Et pour pouvoir insister sur sa volonté de prendre le large, Cristiano Ronaldo aurait prévu de rencontrer sa direction à son retour de vacances ce lundi. Toutefois, la star portugaise ne serait finalement pas revenu à Manchester.

Arrivé lors du dernier mercato estival à Manchester United, Cristiano Ronaldo voudrait déjà prendre le large et changer de club. De retour à Old Trafford depuis seulement un an, CR7 serait déjà lassé, et il l'aurait fait savoir à sa direction. En effet, selon les dernières informations du Times , Cristiano Ronaldo aurait demandé aux dirigeants des Red Devils de le laisser partir en cas de bonne offre lors de ce mercato estival. Toutefois, les hautes sphères de Manchester United ne seraient pas du tout prêtes à accorder un bon de sortie à leur star portugaise.

Cristiano Ronaldo given 'indefinite leave' by Man Utd after missing training for 'family reasons' | Ian Whittell #mufc https://t.co/AqjuqiFY4X — Telegraph Football (@TeleFootball) July 5, 2022

Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United

Pour obtenir gain de cause, Cristiano Ronaldo aurait programmé un rendez-vous avec les dirigeants de Manchester United à son retour de vacances ce lundi. Toutefois, CR7 n'aurait finalement pas pu se présenter à cet entretien.

Une réunion programmée ce lundi entre CR7 et Manchester United

Selon les informations de The Telegraph , Cristiano Ronaldo n'aurait pas fait son retour à Manchester United ce lundi. A en croire le média britannique, la direction des Red Devils aurait accordé un congé indéfini à sa star portugaise, et ce, pour des raisons familiales. Ainsi, Cristiano Ronaldo aurait été autorisé à manquer la reprise des entrainements de Manchester United le temps de régler ses soucis personnels.

Cristiano Ronaldo absent de la reprise à cause de problèmes familiaux ?