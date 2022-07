Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo est prêt à tout pour aller au PSG

Publié le 5 juillet 2022 à 3h00 par Thibault Morlain

Le feuilleton Cristiano Ronaldo anime à nouveau le marché des transferts. Un an après son retour à Manchester United, le Portugais aurait demandé à faire ses valises. Reste à savoir pour aller où… Une fois n’est pas coutume, le PSG est encore évoqué comme une destination possible et Cristiano Ronaldo serait prêt à faire de gros efforts.

Où jouera Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? Peut-être pas à Manchester United. Un an après avoir retrouvé les Red Devils, le Portugais aurait demandé à sa direction de s’en aller en cas d’offre satisfaisante. Le fait est que Manchester United ne voudrait pas lâcher CR7. De son côté, Cristiano Ronaldo serait lui plus que déterminé.

Mercato : Manchester United pose une condition pour le transfert de Cristiano Ronaldo https://t.co/e9uNbQLB5z pic.twitter.com/drRWpFyhhT — le10sport (@le10sport) July 4, 2022

Cristiano Ronaldo veut jouer la Ligue des Champions

Selon les informations de The Independent , si Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United, c’est parce qu’il veut absolument jouer la Ligue des Champions, compétition à laquelle les Red Devils ne participeront pas la saison prochaine. Ainsi, le PSG, le Bayern Munich et Chelsea seraient les destinations prioritaires de Cristiano Ronaldo.

Une grosse baisse de salaire ?

Et pour acter son départ vers le PSG, Chelsea ou le Bayern Munich, Cristiano Ronaldo prêt à faire de gros efforts. Ainsi, selon le média britannique, il serait notamment prêt à consentir une grosse baisse de salaire. De quoi intéresser les clubs en question ?