Mercato - OM : Igor Tudor, ça promet !

Publié le 5 juillet 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Fidèle à sa réputation, Pablo Longoria n'a pas été pris au dépourvu par l'annonce de Jorge Sampaoli, qui a quitté son poste d'entraîneur de l'OM. Le président marseillais a effectivement réagi très rapidement en s'activant pour boucler l'arrivée d'Igor Tudor, libre depuis son départ de l'Hellas Vérone en mai. Méconnu du grand public, le technicien croate débarque toutefois avec une solide réputation comme l'expliquent ceux qui l'ont connu.

Comme Marcelo Bielsa ou André Villas-Boas avant lui, Jorge Sampaoli a donc annoncé de manière soudaine. Un an et demi après son arrivée, El Pelado a en effet décidé de quitter son poste d'entraîneur de l'OM, déçu du début de mercato qui n'a vu arriver qu'Isaak Touré en provenance du Havre, mais aucun milieu de terrain pour remplacer Boubacar Kamara. Et Jorge Sampaoli n'avait jamais caché qu'en cas de qualification pour la Ligue des champions, il souhaitait avoir un effectif largement amélioré pour ne pas faire de la figuration sur la scène européenne. Malgré tout, Pablo Longoria a rapidement annoncé avoir « un candidat en tête, c'est la piste qu'on va privilégier. On veut donner du caractère. On doit donner un projet d'évolution. L'équipe commence sa préparation lundi. Notre objectif est d'avoir le coach d'ici la fin de semaine . » Et le suspens n'aura pas duré longtemps puisqu'il s'agit d'Igor Tudor, qui était libre depuis son départ de l'Hellas Vérone.

Un entraîneur exigeant

Et s'il est méconnu du grand public, Igor Tudor est toutefois réputé pour sa grande exigence. « Roberto De Zerbi (un temps cité parmi les cibles de l’OM) est plus proche de Pep Guardiola au niveau de la possession. Tudor, c’est totalement différent. C’est plus physique et agressif. Avec lui, le pressing commence dans la surface de réparation adverse. Ce qui plaît aux joueurs, c’est l’énorme travail d’intensité réalisé à l’entraînement. Certains disent qu’ils sont rincés après les séances d’entraînement. Avec lui, il faut s’habituer à avoir un volume de courses très important et une explosivité au pressing », explique Johann Crochet, spécialiste du football italien pour RMC Sport . Journaliste à la Gazzetta dello Sport , Fabio Bianchi abonde en ce sens. « Il dirige des séances d’entraînement très intenses, il fait travailler les joueurs très dur », assure-t-il dans les colonnes de La Provence . Une description validée par ses anciens joueurs.

«Il nous a dit : "J'aime bien Guardiola, mais je préfère Simeone, je veux une équipe qui cravache et qui avale les kilomètres"»

« Il a besoin de joueurs très physiques, parce que c'est un foot agressif qui nécessite une excellente condition. Tactiquement, il ne fait pas trop dans le détail. Ce n'est pas le genre à faire des pauses au milieu de la séance pour parler et jouer les profs de foot. Au contraire, lui, il veut du rythme, du rythme, du rythme. Après un entraînement, tu es parfois plus fatigué qu'après un match », lance ainsi Valon Behrami, ancien protégé de Tudor à l’Udinese, dans les colonnes de L'EQUIPE . Pour résumé les qualités du coach croate, Aurélien Chedjou, qui l'a côtoyé à Galatasaray, raconte une anecdote très révélatrice. « Je me souviens de son premier discours au vestiaire, avant même sa première séance. Il nous a dit : "J'aime bien Guardiola, mais je préfère Diego Simeone, je veux une équipe qui cravache et qui avale les kilomètres." Il nous a dit qu'on allait tellement souffrir qu'on ne verrait plus rien d'autre que le centre d'entraînement et notre lit, et c'est ce qu'il s'est passé, on était rincés en rentrant chez nous. Et puis il ne jurait que par le 3-5-2 alors qu'on n'avait pas les joueurs pour. On a essayé de le lui dire mais ça n'a rien changé », se souvient-il pour L'EQUIPE .

