Mercato : Le clan Cristiano Ronaldo s'active pour boucler son transfert

Publié le 6 juillet 2022 à 11h45 par Dan Marciano

Déçu par l'attitude de ses dirigeants, Cristiano Ronaldo aimerait quitter Manchester United cet été, seulement un après son retour en Premier League. Son agent, Jorge Mendes aurait contacté plusieurs équipes européennes afin de lui trouver une porte de sortie et lui permettre de signer un dernier gros contrant avant de se retirer des terrains de football.

Cristiano Ronaldo a fait son choix. Seulement un an après son arrivée à Manchester United, l'international portugais aurait des envies d'ailleurs. Déçu du début de mercato réalisé par ses dirigeants, le joueur voudrait tout simplement claquer la porte selon ESPN . Son agent, Jorge Mendes, s'active en coulisses pour lui trouver une nouvelle équipe.

Jorge Mendes propose les services de Ronaldo à plusieurs cadors

Selon les informations du journaliste de la Cadena COPE, Pedro Morata, l'agent de Cristiano Ronaldo aurait proposé ses services aux plus grandes équipes européennes. Ces derniers jours, son nom a, d'ailleurs, été associé à de nombreux clubs. As a évoqué une rencontre entre Mendes et le FC Barcelone, la presse anglaise l'a envoyé dans le viseur de Chelsea, tandis que Fabrizio Romano a annoncé un refus du Bayern Munich dans ce dossier en raison notamment de son salaire élevé, mais aussi de son âge (37 ans).

💥 Informa @pedro_morata💣 Mendes está ofreciendo a @Cristiano a todos los equipos cercanos💰 Asegura que el @ManUtd le daría la carta de libertad y que el salario no sería problema🏆 Quiere jugar la #UCL y después plantearse una retirada de la 1ª línea📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/WsZZCySKYE — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 5, 2022

Ronaldo veut terminer sa carrière en beauté