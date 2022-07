Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone... Le Bayern annonce son tarif pour le transfert de Lewandowski

Publié le 6 juillet 2022 à 11h00 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski souhaiterait plier bagages et changer de club cet été. Alors que le PSG et le FC Barcelone seraient sur ses traces, le buteur polonais n'aurait d'yeux que pour l'écurie catalane pour le moment. Ainsi, le Bayern aurait fait savoir à Pini Zahavi qu'il attendait une somme proche de 50M€ pour laisser filer Robert Lewandowski au Barça cet été.

Alors qu'il lui reste un an de contrat avec le Bayern, Robert Lewandowski ne voudrait pas l'honorer. En effet, le buteur polonais aimerait quitter le club bavarois prématurément pour se lancer un tout nouveau défi en dehors de la Bundesliga. Conscients de la situation de Robert Lewandowski, le PSG et le FC Barcelone seraient à l'affût, prêts à boucler un transfert dès cet été. Toutefois, le club emmené par Christophe Galtier serait en grande difficulté sur ce dossier, puisque la star polonaise n'aurait d'yeux que pour le Barça depuis de longues semaines. Et l'écurie blaugrana saurait déjà ce qu'elle a à faire pour faire plier le Bayern.

Pini to Hasan: "I want to act as mediator" Hasan to Pini: "Cool tell #Barca we want €50m+ for Lewandowski" https://t.co/uZ5PoYNDB6 — Manuel Veth (@ManuelVeth) July 5, 2022

Le Bayern veut plus de 50M€ pour le transfert de Lewandowski

Selon les informations de Bild , le Bayern aurait fixé son prix pour Robert Lewandowski. En effet, le club bavarois souhaiterait encaisser un chèque d'environ 50M€ pour céder son numéro 9 cet été. Comme l'a indiqué le média allemand, Pini Zahavi aurait appelé Hasan Salihamidzic et lui aurait fait savoir qu'il voulait jouer les entremetteurs entre le Bayern et le FC Barcelone pour le transfert de Robert Lewandowski. Et le directeur sportif munichois aurait répondu à l'agent du Polonais qu'il voulait voir son attaquant faire son retour à l'entrainement le 12 juillet. Par ailleurs, Hasan Salihamidzic aurait fait savoir qu'il attendait une offre supérieure à 50M€ pour laisser filer Robert Lewandowski cet été. Une information confirmée par Manuel Veth, puis Gerard Romero.

Zahavi à Salihamidzic : «Je veux faire le médiateur»

Sur son compte Twitter , Manuel Veth a divulgué le dernier échange entre Pini Zahavi et Hasan Salihamidzic. « Je veux faire le médiateur » , aurait lâché l'agent de Robert Lewandowski, avant que le directeur sportif du Bayern ne lui réponde : « Cool, dis au Barça que nous voulons plus de 50M€ pour Robert Lewandowski » .

«Dis au Barça que nous voulons plus de 50M€ pour Lewandowski»

Dans la foulée, Gerard Romero en a rajouté une couche. Comme l'a indiqué le journaliste espagnol, le dossier Lewandowski serait calme pour le moment et le Barça estimerait pouvoir finaliser l'opération grâce à une offre de 50M€, sachant que cette semaine devrait être décisive à Munich. Affaire à suivre...