Foot - Mercato

Transferts : Barcelone, Chelsea… L’étau se resserre autour de Cristiano Ronaldo

Publié le 5 juillet 2022 à 22h30 par Thomas Bourseau

Star incontestée de Manchester United depuis son retour au club l’été dernier douze ans après son départ, Cristiano Ronaldo cultiverait le désir de se lancer un nouveau challenge en rejoignant une équipe évoluant en Ligue des champions la saison prochaine. Et alors qu’une flopée de clubs sont liées au Portugais, les options de Ronaldo ne semblent finalement pas être légion.

Cristiano Ronaldo sur le point de quitter Manchester United ? Le quintuple Ballon d’or a seulement effectué son grand retour chez les Red Devils en août. Certes, que ce soit l’ancien entraîneur intérimaire Ralf Rangnick en mai ou via la propre déclaration de Ronaldo en juin pour Sky Sports, la volonté du joueur était de figurer dans l’effectif de Manchester United la saison prochaine. Cependant, la donne semble avoir changée ces dernières heures.

Cristiano Ronaldo veut plier bagage

À en croire les informations divulguées par ESPN , The Evening Standard ou bien d’autres médias, Cristiano Ronaldo aurait bel et bien fait part de ses envies d’ailleurs à la direction de Manchester United. Et ce n’est pas Fabrizio Romano qui dira le contraire. Ce mardi, lors de l’enregistrement du 111ème épisode de The Here We Go Podcast , Cristiano Ronaldo aurait bel et bien fait part de son désir de quitter la maison mancunienne cet été à ses dirigeants.

Manchester ferme la porte à un transfert

Cependant, Manchester United ne serait finalement pas prêt à céder Cristiano Ronaldo. Lundi, ESPN faisait savoir que le comité de direction mancunien prendrait en considération le fait de laisser filer le quintuple Ballon d’or afin de permettre notamment au nouveau coach Erik Ten Hag de repartir sur de toutes nouvelles bases à Manchester United. Cependant, sur le plateau de The Here We Go Podcast , Fabrizio Romano a affirmé que United fermerait toujours la porte à un transfert de Cristiano Ronaldo dont le contrat chez les Red Devils court jusqu’en juin 2024. Pour évoquer la suite des opérations, une discussion entre Ronaldo et Ten Hag devrait avoir lieu très prochainement.

Il n’y aurait rien entre le Barça et Ronaldo

Lundi soir, AS révélait qu’une discussion aurait eu lieu à Barcelone entre le président du Barça Joan Laporta et l’agent de Cristiano Ronaldo qui n’est autre que Jorge Mendes. Néanmoins, selon Fabrizio Romano, il n’y aurait rien de concret ni même une idée de boucler un transfert au FC Barcelone que ce soit du côté du clan Ronaldo ou de la direction blaugrana.

Mercato : Une opération surréaliste est envisagée pour Cristiano Ronaldo https://t.co/IJKCgA3CXi pic.twitter.com/7FjwmXbN4o — le10sport (@le10sport) July 5, 2022

Le Bayern aurait dit «non» à Mendes pour Ronaldo

Cela fait à présent quelque temps que le nom de Cristiano Ronaldo revient avec insistance du côté du Bayern Munich. D’ailleurs, The Independent révélait lundi que le club bavarois, le PSG et Chelsea étaient les trois destinations préférentielles de Ronaldo. Cependant, pour The Here We Go Podcast, Fabrizio Romano s’est montré peu confiant quant à une telle opération entre le Bayern Munich et le Portugais. Des discussions datant de deux semaines auraient eu lieu. Néanmoins, le Bayern aurait lâché lâché un non catégorique à Jorge Mendes concernant le dossier Ronaldo, soucieux de l’âge du joueur ainsi que de ses revenus exorbitants.

Plus que l’option Chelsea ?