Transferts - PSG : Messi, Ronaldo... Le Qatar envisage un nouveau coup de folie sur le mercato

7 juillet 2022

Une année après avoir fait son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo veut déjà quitter Old Trafford. En l’absence de Ligue des champions, le quintuple Ballon d’Or souhaite en effet changer de club afin de participer à la plus prestigieuse des compétitions européennes, et ces envies d’ailleurs n‘auraient pas échappé au PSG…

Lié à Manchester United jusqu’en 2023, Cristiano Ronaldo ne devrait pas honorer son contrat à terme. Déçu de sa première saison chez les Red Devils , le Portugais aurait fait savoir à sa direction qu’il souhaitait plier bagage, et Jorge Mendes serait déjà passé à l’action. L’agent de CR7 a sondé plusieurs clubs afin de leur proposer les services de Cristiano Ronaldo, et des discussions auraient notamment eu lieu avec le FC Barcelone, Chelsea ou encore le Bayern Munich. Et de son côté, le PSG surveillerait la situation.

Le Qatar garderait un œil sur Cristiano Ronaldo

En effet, 90min révèle ce jeudi que les Qataris ont « un intérêt actif » pour Cristiano Ronaldo. Une année après la venue de Lionel Messi, les propriétaires du PSG verraient visiblement d’un bon œil l’arrivée de l’autre superstar qui a dominé le football ces quinze dernières années, et ce malgré l’annonce récente de Nasser Al-Khelaïfi, affirmant ne plus vouloir de « bling-bling » au PSG.

