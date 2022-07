Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ est planifié pour Lionel Messi

Publié le 7 juillet 2022 à 7h00 par Thibault Morlain

Alors que l’avenir de Lionel Messi est au coeur des rumeurs, la question est de savoir quand l’Argentin quittera le PSG. Actuellement, La Pulga dispose d’un contrat jusqu’en 2023 avec le club de la capitale, avec une année supplémentaire en option. Mais celle-ci ne devrait pas être activée. Pour Messi, le scénario serait déjà écrit.

Fini le bling-bling au PSG. Nasser Al-Khelaïfi a été très clair à ce sujet et cela pourrait engendrer de gros changements à l’occasion de ce mercato. Cela pourrait notamment être le cas avec le départ de Neymar, qui serait poussé vers la sortie par le Qatar. De même, en Espagne, il a été expliqué que le PSG voulait également se séparer de Lionel Messi.

Mercato : PSG, Barcelone… Un contrat à la Michael Jordan envisagé pour Lionel Messi https://t.co/nZjJ7i4yFE pic.twitter.com/fwWKPlQQNY — le10sport (@le10sport) July 4, 2022

Direction l’Inter Miami ?

Partira ? Ne partira pas ? Ce n’est finalement qu’en 2023 que Lionel Messi pourrait quitter le PSG, n’activant ainsi pas l’année supplémentaire en option dans son contrat. Et selon les informations de Mundo Deportivo , le scénario serait déjà écrit pour Messi qui pourrait ensuite prendre la direction des Etats-Unis pour rejoindre l’Inter Miami, franchise de David Beckham.

« Nous aimerions voir Lionel Messi à l’Inter Miami »