Foot - Mercato - OL

Transfert - OL : Un gros coup est préparé par Aulas sur le mercato

Publié le 7 juillet 2022 à 17h10 par La rédaction

Au terme d’une saison décevante, l’Olympique Lyonnais a terminé à la 8ème place du classement de Ligue 1. Les Gones ne participeront à aucune coupe d’Europe durant l’exercice 2022/2023, et veulent se renforcer. Emerson Palmieri est retourné à Chelsea à l’issue de son prêt, et l’OL veut recruter un nouveau latéral gauche.

Après trois saisons consécutives sans réussir à se qualifier pour la Ligue des champions, l’Olympique Lyonnais veut remédier à cette situation, et compte réaliser un grand mercato estival. Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Johann Lepenant et Rémy Riou ont déjà rejoint l’effectif de Peter Bosz, et Jean-Michel Aulas veut enregistrer d’autres arrivées. Le poste de latéral gauche est notamment ciblé, et les Gones s’intéressaient à Tyrell Malacia. Cependant, l’OL a été doublé sur ce dossier, et veut désormais piocher à l’Ajax Amsterdam.

Transferts - OL : Lacazette, Tolisso... A Lyon, on s'enflamme pour le mercato https://t.co/X5tCy08rnx pic.twitter.com/UEQ8GTK8ky — le10sport (@le10sport) July 7, 2022

L’OL s’intéresse à Tagliafico

Malgré la signature de Tyrell Malacia à Manchester United, l’Olympique Lyonnais ne se laisse pas abattre, et s’est immédiatement rabattu sur Nicolas Tagliafico. L’Ajax Amsterdam serait prêt à se séparer de son latéral pour un montant avoisinant les 4M€ hors bonus, et aurait trouvé un accord avec les Gones . Cependant, l’Argentin n’a pas encore répondu à l’intérêt de l’OL, qui se prépare déjà en cas de nouvel échec.

La piste Grimaldo est sérieusement envisagée