Mercato - PSG : Luis Campos s’attaque à un chantier XXL, une vague de transferts se précise

Successeur de Leonardo à la tête du secteur sportif du PSG, Luis Campos n’a pas traîné en s’attachant rapidement les services de Vitinha. La refonte du milieu de terrain est l’une des priorités du nouveau conseiller football du club de la capitale, d’autres renforts sont donc attendus à ce poste, mais des départs sont espérés au préalable.

C’est l’été de tous les changements à Paris. Après la prolongation de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a informé dans la foulée Leonardo qu’il ne serait plus à son poste lors de la prochaine saison, et c’est Luis Campos qui a été choisi pour s’occuper du secteur sportif, en compagnie de l’ancien dirigeant Antero Henrique. Christophe Galtier a de son côté été nommé à la tête du PSG, en lieu et place de Mauricio Pochettino, et c’est désormais dans l’effectif que cela va bouger.

Ander Herrera et Idrissa Gueye poussés vers la sortie

Le milieu de terrain pourrait notamment changer de visage durant l’intersaison. Hormis Marco Verratti, aucun joueur n’apparaît comme un élément intransférable du côté du PSG, mais tous ne devraient pas pour autant plier bagage. Deux milieux en particulier se retrouvent toutefois poussés vers la sortie à en croire Paris Fans , annonçant ce vendredi qu’Ander Herrera et Idrissa Gueye sont priés de se trouver un point de chute durant le mercato estival. Cette semaine, L’Équipe citait déjà ces deux noms parmi la liste des éléments placés sur la liste des transferts cet été, aux côtés notamment de Rafinha, prêté la saison dernière à la Real Sociedad.

Paredes, Danilo et Wijnaldum partis pour rester ?

Concernant les autres milieux de terrain, cela semble plus délicat. Selon L’Équipe , Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum apparaissent eux aussi comme des indésirables aux yeux de la nouvelle direction et de Christophe Galtier. De son côté, Paris Fans confirme qu’ils ne seront pas retenus si le PSG recevait une offre intéressante, mais la tendance n’est pas, pour l’heure, à un départ concernant Paredes et Wijnaldum, et il en est de même pour Danilo Pereira.





Après Vitinha, le PSG vise Renato Sanches et Seko Fofana

Le PSG voudrait ainsi se séparer en priorité d’Ander Herrera et Idrissa Gueye, afin de passer à l’action sur le marché des transferts. Après Vitinha, arrivé pour environ 40M€ en provenance du FC Porto, Luis Campos a notamment coché le nom de Renato Sanches, qui a fait l’objet d’une offensive estimée à 10M€ selon les informations divulguées en exclusivité par le10sport.com. Cependant, la presse italienne annonce ce vendredi que l’AC Milan aurait repris le dessus dans ce dossier, mais le PSG resterait serein puisque la priorité du moment se nommerait Seko Fofana. Entre départs et arrivées, cela devrait quoi qu’il arrive bouger dans les prochaines semaines…