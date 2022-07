Foot - PSG

PSG : A peine arrivé, Christophe Galtier crée la polémique à Paris

Publié le 8 juillet 2022 à 9h30 par Dan Marciano

Mardi dernier, le PSG officialisait l'arrivée de Christophe Galtier au poste d'entraîneur. Quelques minutes plus tard, le technicien se présentait face aux journalistes pour évoquer son arrivée et ses ambitions. Mais au cours de l'un de ses entretiens, le nouveau coach parisien avait lâché une phrase sur le Parc des Princes, qui a provoqué la colère du Collectif Ultras Paris (CUP).

Mardi dernier, c'était le jour des présentations. L'OM avait intronisé devant la presse Igor Tudor. De son côté, le PSG avait officialisé le départ tant attendu de Mauricio Pochettino, mais aussi l'arrivée de Christophe Gatier. Une venue annoncée depuis le 10 juin dernier par le10Sport.com en exclusivité. Quelques minutes après l'annonce du club parisien, le technicien se présentait devant les journalistes accompagné de son président Nasser Al-Khelaïfi. Galtier avait enchaîné les entretiens, détaillant son projet pour le PSG, ses ambitions, mais aussi son émotion d'évoluer au sein d'une formation « qui représente à mes yeux le mieux le football français. » Un discours salué par de nombreux observateurs, mais aussi, dans l'ensemble, par les supporters parisiens. Mais une phrase a dû mal à passer.

Une phrase de Galtier passe mal auprès du CUP

Questionné par le média du club sur l'ambiance du Parc des Princes, Christophe Galtier avait livré sa vérité. « Ce n’est peut-être pas l’endroit où il y a la plus grosse ambiance, mais c’est sûrement un des stades qui marque le plus, avec sa beauté et son nom : le Parc des Princes. Est-ce que sur le terrain on aura des princes ? J’espère qu’on aura avant tout des joueurs de très haut niveau et investis » avait-il déclaré. Une sortie, qui a provoqué la colère du Collectif Ultras Paris.

« Dire ça, c’est maladroit »

Président du CUP, Romain Mabille ne comprend pas cette déclaration. « Quand il dit que l’ambiance du Parc n’est peut-être pas une des meilleures de France, il connaît la portée de ces mots, il aurait pu s’en abstenir. On tâchera de le faire changer d’avis. Mais dire ça, c’est maladroit. Ses autres propos sur le Parc, sur l’institution, ça compense. Sur ses deux derniers postes, il a aussi toujours respecté le PSG, donc c’est dommage qu’il ait gâché ça avec une phrase. C’était inutile et blessant » a-t-il lâché lors d'un entretien accordé au Parisien.

