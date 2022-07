Foot - PSG

PSG : Les 5 principaux échecs de Pochettino à Paris

Publié le 6 juillet 2022 à 7h30 par Arthur Montagne

C'est désormais officiel, Mauricio Pochettino n'est plus l'entraîneur du PSG. Le technicien argentin n'est resté qu'un an et demi à Paris, soit la durée la plus courte pour un coach depuis le début de l'ère QSI, avec Carlo Ancelotti. Et pour cause, malgré son statut d'anciens joueurs du club, Pochettino a déçu et n'a jamais réussi à s'imposer au PSG où il a connu plusieurs échecs.

Après de très longues discussions, Mauricio Pochettino a enfin été démis de ses fonctions mardi 5 juillet. « Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino (...) Le club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir », explique le communiqué du PSG qui met donc fin à l'aventure de l'Argentin à Paris. Une aventure qui n'aura duré qu'une saison et demie, soit la durée la plus courte pour un entraîneur nommé sous l'ère QSI, avec Carlo Ancelotti dont les raisons du départ étaient bien différentes. Et pourtant, Mauricio Pochettino était arrivé en janvier 2021 avec beaucoup d'espoir notamment grâce à son passé de joueur du club. Mais le bilan est finalement bien terne.

La perte du titre en Ligue 1

Le premier échec connu par Mauricio Pochettino est bien évidemment la perte de la Ligue 1. Arrivé en cours de saison, l'Argentin n'était pas entièrement responsable du titre remporté par le LOSC, mais il n'a jamais réussi à rattraper le retard concéder par Thomas Tuchel en s'inclinant plusieurs fois. Et si le PSG a inversé la tendance en décrochant son dixième titre la saison suivante, le club de la capitale n'a jamais dégagé une énorme sérénité comme ce fut le cas par le passé.

Pas de fond de jeu

Il faut dire que Mauricio Pochettino n'a jamais réussi à imprimer une identité de jeu à son équipe. Pire encore, le jeu créé par le PSG était souvent soporifique, même au Parc des Princes. La plupart du temps, les Parisiens s'en sont remis au talent individuel de leurs stars pour remporter les matches en Ligue 1. Mais cela ne suffit pas en Ligue des champions, où là encore les prestations du PSG version Pochettino ont déçu.

L'élimination contre le Real Madrid

En effet, si le PSG a atteint les demi-finales de la Ligue des champions pour les premiers mois de Mauricio Pochettino à la tête du club, le technicien argentin avait demandé à être jugé la saison suivante avec une préparation qu'il avait lui-même menée. Mais le résultat n'est pas flamboyant. Après une phase de groupe absolument pas dominé, malgré une victoire contre Manchester City au Parc des Princes, le PSG a perdu ses moyens contre le Real Madrid. Et pourtant, contre les Madrilènes, les joueurs du club de la capitale ont probablement livré leur meilleure prestation à l'aller ainsi qu'une performance aboutie pendant une heure à Bernabeu avant de s'effondrer et de quitter la compétition dès les huitièmes de finale.

Peu de place aux jeunes

L'un des principaux reproches qui a été fait à Mauricio Pochettino a été son utilisation des jeunes joueurs. En effet, malgré ses propos concernant la formation, le technicien argentin s'est très peu appuyé sur les Titis parisiens. A sa décharge, il possède un effectif pléthorique avec des internationaux à tous les postes ce qui laissent peu de place pour les jeunes. Mais même en fin de saison lorsque le titre était acquis, Xavi Simons, Ismaël Gharbi ou encore Edouard Michut n'ont eu que des miettes.

Une communication assez froide

Mauricio Pochettino ne laissera pas non plus un souvenir mémorable aux journalistes. Et pour cause, ses conférences de presse étaient très souvent neutres, pour ne pas dire plus. Durant son passage au PSG, l'Argentin aura manié la langue de bois avec brio. Que ce soit en espagnol ou en anglais, Pochettino n'est jamais entré dans les détails, même sur des questions purement footballistique, se contentant la plupart du temps de banalité. Ses conférences de presse ne seront donc pas regrettées.