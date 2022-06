Foot - PSG

PSG : Pas encore arrivée, Galtier se fait déjà fracasser

Publié le 29 juin 2022 à 23h45 par Dan Marciano

Le PSG s'active pour trouver un accord avec Mauricio Pochettino et ses adjoints avant d'officialiser l'arrivée de Christophe Galtier. En attendant, l'entraîneur est retourné dans le sud de la France pour se reposer. Au sein du vestiaire de l'OGC Nice, le technicien ne laissera pas un bon souvenir selon l'ancien gardien de la formation azuréenne, Yoan Cardinale.

Comme annoncé par le10Sport.com dès le 10 juin, Christophe Galtier s'apprête à s'assoir sur le banc parisien. Le technicien attend que le PSG trouve un accord avec Mauricio Pochettino et ses adjoints avant de débarquer dans la capitale. L'ancien coach de l'ASSE retrouvera à Paris Luis Campos, son ancien dirigeant au LOSC.

L'OGC Nice officialise pour Galtier

Son arrivée au PSG, ne fait plus le moindre doute. Le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère a vendu la mèche. « Je lui souhaite de réaliser la meilleure saison possible. C’est une opportunité fantastique. On connaît à peu près la destination de Christophe, ils ont encore quelques détails à régler » a déclaré le responsable au sujet de Galtier.

Le vestiaire de l'OGC Nice ravi du départ de Galtier