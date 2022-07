Foot - PSG

PSG : Ça se confirme pour cette révolution de Galtier

Publié le 8 juillet 2022 à 3h00 par Thibault Morlain

Ça y est, Christophe Galtier est officiellement l’entraîneur du PSG. Il va désormais devoir régler certains dossiers chauds, à commencer par celui de la gestion des gardiens. Alors que Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas ont alterné avec Mauricio Pochettino, cela ne sera pas le cas avec Galtier. Et le numéro 1 au PSG sera…

L’été dernier, le PSG avait récupéré Gianluigi Donnarumma, libre. De quoi causer certains maux de tête à Mauricio Pochettino alors que Keylor Navas était déjà là. Refusant d’établir une hiérarchie claire, l’Argentin a alors terminé. Mais au PSG, l’alternance est désormais terminée entre Donnarumma et Navas. Avec Christophe Galtier, il y aura un numéro 1 et un numéro 2.

« J'ai par principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2 »

Concernant cette gestion des gardiens, Christophe Galtier avait été très clair lors de sa présentation au PSG. « Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. La gestion qu'il y a eu je l'ai vue, je n'ai pas à la commenter. Je dois les rencontrer, mais j'ai par principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2. Je fonctionne toujours comme ça, c'est plus simple pour moi et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l’effectif », avait-il assuré.

Donnarumma, titulaire au PSG