Mercato - PSG : Une nouvelle option pour le transfert de Navas ?

Publié le 6 juillet 2022 à 21h15 par Axel Cornic

Après une saison chaotique, au Paris Saint-Germain on souhaite remettre de l’ordre au poste de gardien de but. Plus jeune et arrivé l’été dernier, Gianluigi Donnarumma semble avoir les faveurs de ses dirigeants, qui vont donc devoir trouver un nouveau club à Keylor Navas. Ça tombe bien, en Italie un club serait prêt à tenter le coup pour l’indésirable du PSG !

C’est l’un des dossiers que les dirigeants du Paris Saint-Germain devront absolument régler cet été. Après une saison à se partager le temps de jeu au poste de gardien, Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas ont clairement demandé à leur club de définitivement trancher et c’est visiblement le premier qui devrait rester. Plus jeune, l’Italien semble représenter l’avenir du PSG, même si ses prestations n’ont pas totalement convaincu lors de sa première année au club.

« J'ai pour principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2 »

Lors de sa première conférence de presse ce mardi, Christophe Galtier a déjà annoncé la couleur, déclarant vouloir installer un véritable numéro 1 au poste de gardien. « Je vais rencontrer très rapidement les gardiens. La gestion qu'il y a eu je l'ai vue, je n'ai pas à la commenter » a expliqué le nouvel entraineur du PSG. « Je dois les rencontrer, mais j'ai pour principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2. Je fonctionne toujours comme ça, c'est plus simple pour moi et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif ».

