PSG : Donnarumma, Navas... Galtier va trancher

Publié le 5 juillet 2022 à 15h45 par Quentin Guiton

La première conférence de presse de Christophe Galtier en tant que nouvel entraineur du PSG s'est déroulée ce mardi. S’il a été amené à répondre à plusieurs sujets comme la gestion des stars ou encore sa relation avec Luis Campos, la question de la hiérarchie au poste de gardien lui a également été posée…

Ce mardi, Mauricio Pochettino a été officiellement remercié par le PSG. Et une autre officialisation n’a pas tardé, celle de son successeur : Christophe Galtier. Si sa nomination était largement pressentie, le nouveau coach parisien a pu se présenter aux journalistes lors de la conférence de presse de 14h ce mardi.

Mercato - PSG : La nouvelle réponse fracassante d'Al-Khelaïfi sur Zidane https://t.co/4E6t6Hctgs pic.twitter.com/Y0v82RKhkD — le10sport (@le10sport) July 5, 2022

Le problème des gardiens au PSG

Et si Galtier a été interrogé sur différents sujets comme la gestion des stars, sa relation avec Luis Campos qu’il a côtoyé du côté de Lille, ou même la possible défense à trois, l’ex-Niçois a été questionné par rapport au poste de gardien. En effet, la saison passée, le PSG était allé chercher Gianluigi Donnarumma libre de tout contrat. Mauricio Pochettino n’avait alors installé aucune hiérarchie entre l’Italien et Keylor Navas habituellement titulaire. Les deux joueurs se succédaient d’un match à l’autre et ne pouvaient pas enchainer. Un système qui n’a pas vraiment porté ses fruits et qui a même plus perturbé les gardiens qu’autre chose….

«J'ai par principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2»