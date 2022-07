Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Laporta lance un énorme avertissement à Campos pour cette star du Barça

Publié le 3 juillet 2022 à 8h30 par Ewen Robin

À la recherche de joueurs pouvant renforcer son entrejeu, le PSG aurait coché le nom de Frenkie De Jong. Arrivé au FC Barcelone en 2019, le Néerlandais pourrait s’envoler vers de nouveaux horizons durant le mercato. En effet, le club catalan pourrait se séparer de son milieu de terrain afin de stabiliser ses finances. Toutefois, le président du Barça, Joan Laporta, a fait clairement comprendre qu'il ne comptait pas se séparer de Frenkie de Jong cet été.

Alors que le PSG va officialiser l’arrivée de Christophe Galtier au poste d’entraîneur, les dirigeants parisiens n’en oublient pas d’avancer sur le mercato. Alors que Vitinha s’est engagé avec le club de la capitale, le PSG serait toujours intéressé par l’international Néerlandais du Barça, Frenkie de Jong. Le milieu de 25 ans serait sur la sellette en Catalogne et ne manquerait pas de prétendants sur le mercato.

Manchester United en principal prétendant

Ces derniers temps, Manchester United faisait le forcing pour récupérer le joueur. Les Mancuniens auraient même transmis une offre au Barça. Néanmoins, les Red Devils ne jouent pas la Ligue des Champions l’an prochain. Un élément qui pourrait refroidir le Néerlandais. De plus, Frenkie De Jong semble décidé à rester au sein du club espagnol, il avait d'ailleurs déclaré dernièrement : « Je préfère rester à Barcelone. Barcelone a toujours été le club de mes rêves, depuis mon plus jeune âge. C'est toujours le cas. Je n'ai jamais regretté mon choix de venir malgré le fait de ne pas avoir obtenu autant de trophées que je l'espérais.»

Laporta veut conserver De Jong

Lors d’un hommage rendu à Johan Cruyff à l'Hostal La Gavina de S'Agaró, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s’est exprimé sur l’avenir du Frenkie de Jong. « Frenkie de Jong est un joueur du Barça et est reconnu comme l'un des meilleurs joueurs du monde. On connaît des clubs qui le veulent, pas seulement United et on n'a pas l'intention de le vendre. J'ai l'impression qu’il veut être à l'aise au Barça et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que Frenkie reste », a-t-il confié dans des propos rapportés par Mundo Deportivo , avant d'ajouter :

