PSG : Christophe Galtier déjà confronté à un énorme casse-tête à Paris ?

Publié le 2 juillet 2022 à 20h10 par Amadou Diawara

Sur le point de s'engager officiellement en faveur du PSG, Christophe Galtier aurait décidé de mettre en place une défense à trois la saison prochaine. Alors que Milan Skriniar pourrait, lui-aussi, poser ses à Paris cet été, l'ex-coach de l'OGC Nice pourrait être confronté à un énorme casse-tête pour choisir le trio de son arrière-garde, étant donné que Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos défendent toujours les couleurs du PSG.

Alors que Mauricio Pochettino est poussé vers la sortie par le PSG, Christophe Galtier est l'heureux élu pour prendre sa place. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale a tenté de s'offrir les services de Zinedine Zidane. Mais malgré l'aide du conseiller historique du Ballon d'Or 98, le PSG n'a pas réussi à le convaincre. Ainsi, le club de la capitale s'est tourné vers Christophe Galtier, qui est aujourd'hui tout proche de signer un contrat de deux ans à Paris.

Christophe Galtier veut lancer une défense à trois au PSG

Alors qu'il était en visite au Camp des Loges cette semaine, Christophe Galtier aurait déjà bien réfléchi à la saison à venir avec le PSG. En effet, comme annoncé par Le Parisien , l'ex-coach de l'OGC Nice compte mettre en place un dispositif de jeu avec une défense à trois à Paris. Toutefois, Christophe Galtier pourrait avoir du mal à choisir ses joueurs titulaires.

Quatre joueurs pour trois places en défense ?