Mercato - PSG : Un club de Ligue 1 a tenté le coup avec Keylor Navas

Publié le 5 juillet 2022 à 20h10 par Hugo Ferreira

Alors que Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma se sont partagés la place de numéro 1 dans les cages du Paris Saint-Germain cette saison, l’un des deux portiers pourrait songer à un départ. Le Costaricien aurait été notamment dans le viseur de l’OGC Nice. Toutefois, ce dossier ne devrait pas aller plus loin et l'avenir de Navas ne s'écrira pas chez les Aiglons.

A la recherche d’un gardien de classe mondiale pour prendre la place d’Alphonse Areola, le Paris Saint-Germain a recruté Keylor Navas en 2019. Très performant, ce dernier a cependant vu sa place être remise en cause l’été dernier. En effet, le club de la capitale a enregistré l’arrivée libre de Gianluigi Donnarumma en provenance du Milan AC, et Mauricio Pochettino n’a pas installé de hiérarchie entre ses deux portiers, qui ont dû se partager la place de numéro 1. Cependant, cela n’arrivera pas avec Christophe Galtier.

Galtier va faire un choix pour le numéro 1

Cette gestion des gardiens va changer cette saison au PSG. En effet, lors de sa conférence de presse de présentation, Christophe Galtier a évoqué la hiérarchie des gardiens : « J'ai pour principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2. Je fonctionne toujours comme ça, c'est plus simple pour moi et pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif » . Cependant, le tacticien français n’aura pas de choix à faire en cas de départ de l’un de ses portiers.

Navas n’ira pas à Nice