Transferts - PSG : Cette grande mise au point sur le mercato de Campos

Publié le 8 juillet 2022 à 13h15 par Pierrick Levallet

Cet été, le PSG entend bien se montrer particulièrement actif sur le marché des transferts afin de se renforcer dans tous les secteurs. Avec la sortie d’Angel Di Maria, la direction parisienne serait en quête d’un nouvel attaquant polyvalent. Dans cette optique, Luis Campos lorgnerait sur Nicolo Zaniolo et Paulo Dybala. Si le PSG devrait avoir une chance pour le premier, la deuxième piste pourrait en revanche tomber à l’eau.

Le départ d’Angel Di Maria, non prolongé, contraint le PSG à scruter le marché des transferts pour lui trouver un remplaçant. Luis Campos penserait déjà à deux noms : Nicolo Zaniolo et Paulo Dybala. Le premier est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Roma, le deuxième est libre depuis le 30 juin dernier après ne pas avoir allongé son engagement avec la Juventus. Cependant, la concurrence serait plutôt conséquente pour ces deux joueurs. Mais Luis Campos pourrait bien avoir sa chance pour l’international italien.

La Juventus ne peut pas passer à l’action pour Zaniolo pour l’instant

Selon les informations d’ Il Messaggero , l’AS Roma voudrait 50M€ pour se séparer de Nicolo Zaniolo cet été. Toutefois, la Juventus ferait face à un problème plutôt conséquent sur ce dossier. Pour passer très sérieusement à l’action, les Bianconeri devront vendre avant. En revanche, Nicolo Zaniolo reste toujours très apprécié par Massimiliano Allegri, mais reste aussi dans le viseur du PSG.

Zaniolo pourrait rendre service à Mourinho avec Dybala