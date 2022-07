Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse tombe pour l’arrivée de Paulo Dybala

Publié le 7 juillet 2022 à 19h15 par Thibault Morlain

Ces dernières heures, sur la Canebière, on s’est enflammé à propos d’une arrivée de Paulo Dybala à l’OM. En Italie, on a annoncé que l’Argentin, actuellement libre de tout contrat, était réclamé par Igor Tudor. De quoi forcément faire rêver les fans de l’OM. Mais Dybala est très loin de poser ses valises au Vélodrome.

Maintenant qu’Igor Tudor est là, Pablo Longoria peut accélérer à nouveau pour le mercato de l’OM. Et après Isaak Touré, d’autres recrues sont attendues. Et plusieurs noms circulent, et pas des moindres. En effet, la piste Paulo Dybala a notamment été évoquée. Actuellement, l’Argentin n’a toujours pas de club, suite à son départ libre de la Juventus.

L’Inter Milan plutôt que l’OM ?

Pourrait-on voir Paulo Dybala à l’OM ? Cela sera le rêve d’Igor Tudor. Toutefois, l’avenir de la Joya s’écrirait plutôt du côté de l’Inter Milan. Selon les informations de But Football Club , le club lombard resterait actuellement en pole position pour accueillir Dybala, qui ferait d’une arrivé à San Siro sa priorité. Mais avant de boucler l’opération, l’Inter Milan doit d’abord dégraisser.

Dybala, une opération impossible

L’OM ne serait donc pas le mieux placé pour Paulo Dybala. De plus, cette opération serait tout simplement quasiment impossible à réaliser. Compte tenu du salaire de l’Argentin, les Phocéens n’auraient pas les moyens pour s’aligner avec les demandes de Dybala. La fin d’un rêve à l’OM…