Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente un joli coup en Ligue 1

Publié le 7 juillet 2022 à 8h30 par Thibault Morlain

Après l’arrivée d’Isaak Touré, l’OM attend de nouvelles recrues sur ce marché des transferts. Et suite à la nomination d’Igor Tudor, Pablo Longoria va pouvoir repartir à l’attaque lors de ce mercato. Pour construire le meilleur effectif pour le Croate, plusieurs joueurs sont donc espérées à l’OM. Et l’une des pistes de Longoria mènerait du côté de la Ligue 1 et l’AS Monaco.

Pour le moment, c’est assez calme sur le mercato pour l’OM. Seul Isaak Touré a rejoint la Canebière. Face à ce scénario, Jorge Sampaoli a d’ailleurs claqué la porte. En effet, l’Argentin attendait des renforts en conséquence en vue de la Ligue des Champions et ces joueurs ne sont pas arrivés. Désormais, c’est Igor Tudor qui est l’entraîneur de l’OM. Et suite à l’arrivée du Croate, cela pourrait s’accélérer sur le marché des transferts.

« Dans l'idéal deux joueurs par poste »

A l’occasion de la présentation d’Igor Tudor, Pablo Longoria a ainsi annoncé du très lourd pour le mercato de l’OM avec plusieurs arrivées sur la Canebière. En effet, le président phocéen a assuré concernant les recrues à prévoir : « On va construire un effectif pour le coach, avec dans l'idéal deux joueurs par poste. Il va falloir voir avec le changement de coach, mais aussi parce que c'est une année particulière avec la coupe du monde en novembre. On va jouer tous les trois jours donc il va falloir changer notre planification des matchs ».

Mercato - OM : Mertens, Dybala… Coup de tonnerre à l’OM https://t.co/H5aK5VAfEa pic.twitter.com/bipyYm6IGf — le10sport (@le10sport) July 6, 2022

L’option Diop

Qui va donc rejoindre l’OM d’ici la fin du mercato estival ? Plusieurs rumeurs circulent sur la Canebière et ce mercredi, Footmercato a dévoilé une nouvelle piste de Pablo Longoria. C’est du côté de l’AS Monaco que regarderait le président de l’OM. En effet, les Phocéens seraient très intéressés à l’idée de récupérer le milieu offensif de 22 ans, Sofiane Diop. Mais alors que l’argent ne coule pas vraiment à flot du côté de Marseille, le plan pourrait être de proposer un prêt avec option d’achat à Monaco pour récupérer Diop.

Des conditions qui ne passent pas à Monaco