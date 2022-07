Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Une désillusion se confirme pour Campos sur le mercato

Publié le 8 juillet 2022 à 11h30 par Baptiste Lefilliatre

Alors que le Paris Saint-Germain a déjà enregistré l'arrivée de Vitinha au milieu de terrain, le club de la capitale aimerait s'octroyer les services d'un autre Portugais dans ce secteur du jeu, en la personne de Renato Sanches. Cependant, le dossier traine, et l'AC Milan est en pole position pour accueillir le joueur du LOSC.

Si le mercato estival du Paris Saint-Germain devrait une fois de plus être très agité, le club de la capitale a déjà enregistré une première recrue en enrôlant pour cinq ans le milieu de terrain Vitinha en provenance du FC Porto. Pour autant, Luis Campos, récemment nommé conseiller football des champions de France en titre, ne compte pas s'arrêter là et veut renforcer encore un peu plus l'entrejeu parisien. Il faut dire qu'hormis Marco Verratti qui fait office de titulaire indiscutable, tous les autres éléments de ce secteur du jeu déçoivent, que ce soit Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum ou encore Ander Herrera. Comme vous l'avait annoncé en premier et en exclusivité le10sport.com, Paris souhaite s'octroyer les services de Renato Sanches, dont le contrat avec Lille court jusqu'en juin 2023.

Mercato - PSG : Campos en grand danger pour le transfert de Renato Sanches ? https://t.co/I6bZJunUUh pic.twitter.com/9t1iTEqnrC — le10sport (@le10sport) July 6, 2022

Avantage Milan AC

En signant au PSG, l'international portugais retrouverait Christophe Galtier, son ancien entraineur à Lille avec qui il a remporté la Ligue 1 en 2021. Cependant, l'opération demeure délicate pour l'écurie francilienne. En effet, le LOSC semble vouloir céder son joueur à une équipe étrangère, puisque comme l'a révélé Sky Sport , l'AC Milan aurait trouvé un accord avec les Dogues pour un transfert d'un montant d'environ 10M€.

Milan ne veut que Renato Sanches

Les champions d'Italie en titre sont un concurrent féroce au Paris Saint-Germain dans le dossier Renato Sanches. Selon les informations de Calciomercato.com , le club lombard voit à travers le champion d'Europe 2016 le successeur idéal à Franck Kessié, parti rejoindre le FC Barcelone, et n'a pas lancé de pistes alternatives à celle du lillois. Milan doit désormais se mettre d'accord avec l'agent de ce dernier, Jorge Mendes, qui se montrerait gourmand sur les commissions et demandes de son joueur.

L'AC Milan serein et confiant