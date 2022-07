Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a encore une chance avec Dembélé

Publié le 8 juillet 2022 à 9h45 par Jules Kutos-Bertin

Depuis le 30 juin dernier, Ousmane Dembélé est libre de s’engager avec qui il veut. Pisté par le PSG, l’international français semble tout de même privilégier une prolongation au FC Barcelone. Mais du côté catalan, la situation n’évolue pas et on se serait fait à l’idée qu’entre lui et Raphinha, il pourrait n’en rester qu’un.

Avec la seule arrivée de Vitinha, le PSG est plutôt patient sur ce début de mercato. Luis Campos a plusieurs pistes mais il ne se précipite pas. Ousmane Dembélé fait partie des joueurs ciblés. Même si l’intérêt du PSG s’était refroidi au moment de l’arrivée de Campos, l’international français serait toujours dans le viseur du club de la capitale.

Ousmane Dembélé est libre

Car depuis le 30 juin dernier, Ousmane Dembélé est libre de tout contrat. Même si sa situation avec le FC Barcelone est toujours floue, le champion du monde 2018 a la liberté de s’engager où il le souhaite. Une aubaine pour le PSG, surtout que les discussions avec le Barça ne semblent pas progresser.

‼🔵🔴 El Chelsea sigue apretando por el del Leeds, Ousmane sigue pensándoselo y en el seno del FC Barcelona se empieza a vislumbrar que sólo firmará uno✍ @ffpolo https://t.co/C0327EzSfK — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 8, 2022

Dembélé ou Raphinha, il va falloir trancher