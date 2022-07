Mercato : Entre Barcelone et le PSG, Dembélé a pris sa décision

Foot - Mercato

Un temps annoncé dans le viseur du PSG, Ousmane Dembélé aurait vu cette option voler en éclat avec la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football du club. Chelsea serait une possibilité pour le Français en cas de départ du FC Barcelone, néanmoins, Dembélé n’aurait nullement l’intention de changer d’air à présent.

Ousmane Dembélé sur le point de quitter le FC Barcelone ? Libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, le champion du monde tricolore fait beaucoup parler de lui dans la presse depuis son transfert avorté en janvier dernier, lorsque le FC Barcelone a tenté de se séparer de son joueur qui refusait de prolonger son contrat au sein du club, Dembélé était annoncé du côté du PSG.

Néanmoins, le départ de Leonardo à la tête de la direction sportive aurait tout changé. L’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG aurait mis un terme à l’intérêt du PSG pour Ousmane Dembélé selon Le Parisien. À présent, seul Chelsea fait figure de réelle option pour Dembélé en cas de départ du FC Barcelone. Néanmoins, le champion du monde cultiverait le désir de poursuivre au FC Barcelone.

Despite their financial problems, Barcelona are intent on signing Raphinha & Robert Lewandowski.They’re also confident they’ll re-sign Ousmane Dembele, whose previous contract at #FCB expired last week, on vastly reduced terms.📝 @dermotmcorrigan➡️ https://t.co/l1O20mr6iv pic.twitter.com/AF77W0AzXf