Mercato - PSG : Un transfert d'Henrique s'accélère

Publié le 7 juillet 2022 à 18h45 par Thomas Berthelot

En perte totale de vitesse avec le Paris Saint-Germain, l’international sénégalais Abdou Diallo intéresse en Italie. En effet, les Rossoneri de l’AC Milan pourraient se renseigner sur le profil du défenseur central, afin de pouvoir être compétitif sur tous les tableaux la saison prochaine. Les négociations sont entamées entre les deux camps.

Dans une volonté déclarée de poursuivre sa progression, l’AC Milan aimerait investir en masse dans le secteur du milieu de terrain et de l’attaque. Avec une qualification en Ligue des Champions et un titre de champion d’Italie à défendre. Sans pour autant oublier que le secteur défensif doit aussi être renforcé en nombre et en qualité au moindre prix. Abdou Diallo répond parfaitement à ces critères, ajoutant une polyvalence plus qu’intéressante.

Diallo au point mort avec Paris

Abdou Diallo n’a jamais eu depuis son arrivée à Paris, la possibilité d’enchaîner les rencontres. C’est pourquoi aujourd’hui dans le renouveau annoncé par Nasser Al-Khelaifi, le Sénégalais n’a que très peu de chance de compter réellement dans l’effectif. Encore plus avec l’arrivée probable de Milan Skriniar. Possédant une valeur marchande, le club de la capitale ne sera pas contre une éventuelle vente en cas d’offre jugée correcte. Une chance pour l’AC Milan qui s’était déjà intéressé au joueur avant qu’il ne signe à Paris. Et qui en ferait désormais sa priorité selon le Corriere dello Sport .

Son prix encore trop élevé

Le PSG évaluerait le prix de son défenseur central aux alentours des 20M€. Une somme que l'AC Milan ne semble pas prêt à mettre sur le récent champion d’Afrique sénégalais. Les Rossoneri temporisent donc. Paris, dans son opération dégraissage, est obligée de brader certains de ces joueurs et devraient donc vendre Diallo pour une somme d’argent nettement inférieure.