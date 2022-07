Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 50M€ bouclé très rapidement ?

Publié le 8 juillet 2022 à 8h45 par Pierrick Levallet

Afin de consolider son secteur offensif cet été, le PSG se rapprocherait grandement de Gianluca Scamacca. Le profil du grand attaquant de 23 ans aurait visiblement tapé dans l’œil de Luis Campos qui se serait activé sur ce dossier. D’ailleurs, une nouvelle réunion devrait avoir lieu ce vendredi et elle pourrait bien être décisive.

Cet été, le PSG a prévu un assez grand mercato. Dans cette optique, la direction a déjà établi son plan de vol et jeté son dévolu sur quelques joueurs. Au milieu de terrain, Luis Campos a déjà bouclé le transfert de Vitinha. Et dans le secteur offensif, le conseiller sportif parisien se serait particulièrement rapproché de Gianluca Scamacca ces derniers jours. Le profil de l’attaquant de 23 ans plairait au PSG, qui envisagerait d’en faire une doublure en attaque. Et le dossier pourrait bien connaître son dénouement très prochainement.

Réunion au sommet prévue ce vendredi pour le transfert de Scamacca

Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, une réunion importante sur le dossier Scamacca devrait avoir lieu ce vendredi. Le PSG, Sassuolo et l’agent du joueur Alessandro Lucci devraient se réunir afin de savoir si l’écart entre les deux clubs peut être comblé. Ce nouveau sommet pourrait bien être décisif concernant l’issue du dossier.

Sassuolo réclame toujours 50M€

Pour le moment, Sassuolo ne bougerait pas de ses positions. Le pensionnaire de Serie A réclamerait toujours 50M€ pour libérer Gianluca Scamacca. De son côté, le PSG n’aurait offert que 40M€ en plus de quelques bonus jusqu’à présent. D'ailleurs, le champion de France s'apprêterait à lancer une nouvelle offensive à en croire Fabrizio Romano. Reste à voir si le club de la capitale acceptera de revoir sa proposition à la hausse pour s’attacher les services de l’attaquant de 23 ans, ou s’il convaincra Sassuolo d’accepter une offre plus basse que ses exigences initiales.