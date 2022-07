Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert à 50M€ prend forme

Publié le 7 juillet 2022 à 9h45 par Quentin Guiton

Pour renforcer son attaque, le PSG a fait de Gianluca Scamacca sa priorité depuis plusieurs semaines. Et d’après les dernières informations, l’international italien va bien débarquer à Paris ! Un accord serait imminent entre le PSG et Sassuolo pour le transfert de l’attaquant…

Au PSG, ce n’est pas forcément l’attaque qui fait défaut, d’autant plus que Kylian Mbappé a prolongé l’aventure. Pourtant, Luis Campos entend bien attirer un renfort supplémentaire de ce côté du terrain. Mauro Icardi est devenu indésirable et est fortement poussé vers la sortie. Et pour le remplacer, le PSG a fait de Gianluca Scamacca son objectif numéro un.

Le profil parfait

L’attaquant italien de 23 ans sort d’une raison réussie en Serie A du côté de Sassuolo. Avec ses 16 buts en championnat, Scamacca a terminé 6e au classement des buteurs. Des performances qui lui ont ouvert les portes de la Nazionale. De plus, le natif de Rome présente un profil d’attaquant pivot performant qu’il n’y a pas au PSG.

Scamacca tout proche du PSG !

Et s’il n’y a toujours aucun accord officiel pour un transfert à Paris, ça ne sera probablement bientôt plus le cas ! En effet, GuillaumeMP dévoile ce matin que le PSG et Sassuolo sont sur le point de tomber d’accord. Un rendez-vous entre les clubs et l’agent du joueur serait même programmé en début de semaine prochaine. Il évoque un transfert à 45M€ plus bonus et un salaire de 3M€ évolutif au fil des années.